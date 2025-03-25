Українські бійці вдарили по зосередженню живої сили армії РФ на Курщині: які втрати ворога

Повітряні сили ЗС України успішно вразили місце зосередження живої сили противника в Кондратівці Курської області. У результаті удару об’єкт був повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

"Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів Сил оборони України в Сумській та Курській областях", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, за останню добу російські військові втратили у війні проти України 1180 солдатів.

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