Українські бійці від початку війни ліквідувала 16,4 тисячі окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Українські бійці від початку війни ліквідувала 16,4 тисячі окупантів: Генштаб оновив дані про втрати ворога

Дані уточнюються.

Станом на 26 березня загальні бойові втрати серед особового складу окупантів склали близько 16 400 осіб.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Так, загальні бойові втрати противника від 24.02 до 26.03 орієнтовно склали:

особового складу - близько 16 400 осіб

танків ‒ 575 од

бойових броньованих машин ‒ 1640 од

артилерійських систем – 293 од

РСЗВ - 91 од

засоби ППО - 51 од

літаків – 117 од

гелікоптерів – 127 од

автомобільної техніки - 1131 од

кораблі /катери - 7 од

цистерн з ПММ - 73

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56

спеціальна техніка - 19

пускові установки ОТРК/ТРК - 2

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 31-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова наголошує, що російські окупанти вбивають щонайменше 5 наших дітей щодня. Станом на 26 березня від рук росіян загинуло 136 дітей.

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