Українські бійці врятували у Рубіжному дітей, які тиждень самі жили під обстрілами

Українські бійці врятували у Рубіжному дітей, які тиждень самі жили під обстрілами

У Рубіжному двоє дітей залишилися у будинку без матері, вона пішла до міста і більше не повернулася.

Дітей знайшли і врятували українські військові.

Про це пише Суспільне.

Михайло та Джейсон намагались готувати самі та виконувати настанову матері, яка казала не кидати дім напризволяще. За словами Джейсона, їх мати тиждень тому пішла до міста і не повернулася. З нею немає зв'язку.

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Хлопців підгодовували сусіди. Джейсон розповів, як їх з братом врятували українські військові.

“Я вийшов, дивлюся — троє військових. Вони кажуть: ти сам? Я кажу що ні, я з молодшим братом. Скільки років? Чотири. Вони кажуть: давайте ми вас краще вивеземо, бо тут небезпечно. “Прилетить” в хату, завалить, ніхто вас не витягне, а мама казала не залишати дім. Я краще про брата подбаю та про своє життя”, — каже Джейсон.

Дітей евакуювали до лікарні — один з небагатьох закладів, який ще працює у Сєвєродонецьку. Наразі братів відвезли до родичів у Полтаву.

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