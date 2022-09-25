Українські бійці збили дрон-камікадзе Shahed-136, який мав атакувати Миколаїв

Українські сили ППО 25 вересня збили дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупанти перейменували на "Герань-2".
Цим безпілотником загарбники намагалися атакувати Миколаїв.
Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.
"25 вересня близько 15.00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", – йдеться в заяві.
Нагадаємо, цього ж дня Одесу знову атакували одразу чотири російські дрони-камікадзе іранського виробництва. Три поцілили в адмінбудівлю в центрі міста.
Зауважимо, як пояснили в ОК "Південь", РФ не може такими дронами атакувати всі регіони України через обмежену дальність польоту.
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