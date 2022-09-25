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Українські бійці збили дрон-камікадзе Shahed-136, який мав атакувати Миколаїв

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Українські бійці збили дрон-камікадзе Shahed-136, який мав атакувати Миколаїв

Фото: ОК "Південь"

Українські сили ППО 25 вересня збили дрон-камікадзе Shahed-136 іранського виробництва, який російські окупанти перейменували на "Герань-2".

Цим безпілотником загарбники намагалися атакувати Миколаїв.

Про це повідомив речник ОК "Південь" Владислав Назаров.

"25 вересня близько 15.00 години силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дрон-камікадзе Shahed-136, яким російські окупаційні війська намагалися атакувати Миколаїв", – йдеться в заяві.

Нагадаємо, цього ж дня Одесу знову атакували одразу чотири російські дрони-камікадзе іранського виробництва. Три поцілили в адмінбудівлю в центрі міста. 

Зауважимо, як пояснили в ОК "Південь", РФ не може такими дронами атакувати всі регіони України через обмежену дальність польоту.  

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
396
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