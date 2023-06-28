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Українські бійці збили ворожий винищувач Су-25 за допомогою ПЗРК-Ігла (відео)

Автор
Юлія АбрамоваЮлія Абрамова
Дата публікації
Перегляди
1587
Час на прочитання
1 хв
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Українські бійці збили ворожий винищувач Су-25 за допомогою ПЗРК-Ігла (відео)

Фото: скрін відео зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр “Едельвейс”

Працював зенітно-ракетний артилерійський дивізіон 10-ої ОГШБр “Едельвейс”.

Бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр “Едельвейс” за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25.

Про це йдеться у повідомленні 10-ої ОГШБр “Едельвейс” 28 червня.

Відео збиття ворожого літака бійці оприлюднили в Інстаграм.

“Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр “Едельвейс” за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua надавав подробиці збиття нацгвардійцем з "Ігли" російської крилатої ракети, що летіла на Київ. Завдяки майстерній роботі  мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову ворожу крилату ракету.

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Дата публікації
Перегляди
1587
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