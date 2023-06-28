Українські бійці збили ворожий винищувач Су-25 за допомогою ПЗРК-Ігла (відео)

Бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр “Едельвейс” за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25.

Про це йдеться у повідомленні 10-ої ОГШБр “Едельвейс” 28 червня.

Відео збиття ворожого літака бійці оприлюднили в Інстаграм.

“Сьогодні бійці зенітно-ракетного артилерійського дивізіону 10-ої ОГШБр “Едельвейс” за допомогою ПЗРК-Ігла збили російський винищувач Су-25”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua надавав подробиці збиття нацгвардійцем з "Ігли" російської крилатої ракети, що летіла на Київ. Завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову ворожу крилату ракету.

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