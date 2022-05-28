Українські бійці знищили 33 окупантів та їхню техніку на сході

Українські бійці знищили 33 окупантів та їхню техніку на сході

Українські військові протягом 28 травня знищили 33 російських військових та завдали їм втрат у техніці на сході держави.

Так, знищено танк та важкий артилерійській тягач окупантів.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 28 травня, наші воїни знищили: особового складу – до 33, танків – 1, АТТ – 5", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ показали фото, як французькими гарматами Caesar знищують окупантів на Донбасі. Зокрема, вдалося знищити два ворожих танки.

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