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Українські бійці знищили 33 окупантів та їхню техніку на сході

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Українські бійці знищили 33 окупантів та їхню техніку на сході

Фото: gettyimages.com

Українські військові протягом 28 травня знищили 33 російських військових та завдали їм втрат у техніці на сході держави.

Так, знищено танк та важкий артилерійській тягач окупантів.

Про це повідомили в оперативно-тактичному угрупованні "Схід".

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Сьогодні, 28 травня, наші воїни знищили: особового складу – до 33, танків – 1, АТТ – 5", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, ЗСУ показали фото, як французькими гарматами Caesar знищують окупантів на Донбасі. Зокрема, вдалося знищити два ворожих танки.

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