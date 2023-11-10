Українські бійці знищили два російські десантні катери в Криму - ЗМІ

Головне управління розвідки Міноборони здійснило спецоперацію в тимчасово окупованому Криму. Розвідники уразили два російські катери.

Про це повідомляє "Суспільне".

Як зазначається, у селищі Чорноморське на заході тимчасово окупованого Криму розвідники уразили два російських швидкісних десантних катери.

Міноборони Росії заявляє, що нібито у ніч проти 10 листопада над Кримом російські війська знищили два безпілотники.

Що відомо про нічні вибухи у Криму

У Криму вночі пролунали вибухи. Про це 10 листопада повідомили у місцевому Телеграм-каналі.

Автори контенту з посиланням на слова підписників проінформували, що було 4-5 "прильотів" у прикордонну заставу.

Водночас у російському медіа Baza проінформували, що безпілотники ЗСУ атакували нафтобазу у Феодосії.

У публікації йдеться, що вночі два безпілотники намагалися вдарити по Морському нафтовому терміналу, але нібито були збиті зі стрілецької зброї.

"Один із безпілотників вибухнув у повітрі. Його уламки впали в поле за 400 метрів від нафтобази. Другий дрон впав на території нафтобази й при падінні він здетонував", — зазначили автори контенту.

Речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк зазначила, що вибухи у Криму триватимуть.

Починаючи від серпня 2022 року, у Криму чути звуки вибухів. Російська влада пояснює це стріляниною по "українських безпілотниках", "роботою ППО" чи "навчаннями військових РФ".

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