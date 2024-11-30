Українські бійці знищили північнокорейський ракетний комплекс: відео

Ураження було завдано під час повітряного патрулювання на кордонах Харківщини.
Бійці батальйону безпілотних систем Третьої штурмової бригади уразили ворожий протитанковий ракетний комплекс Bulsae-4, виготовлений у Північній Кореї.
Відповідне відео опубліковане в соцмережах бригади.
У повідомленні уточнили, що ураження було завдано під час повітряного патрулювання FPV-пілотів підрозділу “Вітролом” на рубежах Харківщини.
Відомо, що північнокорейський ПТРК Bulsae-4 може уражати цілі за межами прямої видимості на відстані понад 10 км.
Пускова установка складається з поворотного пакета з восьми контейнерів із ракетами, встановлених на шасі північнокорейського колісного бронетранспортера М-2010 з колісною формулою 6х6.
Для наведення керованих ракет цього ПТРК використовується електрооптична головка у поєднанні з командним наведенням за оптоволоконним кабелем.
Нагадаємо, раніше а Покровському напрямку Сили оборони України знищили російський автоматизований комплекс радіоелектронного придушення “Борисоглєбськ-2” вартістю $200 млн .
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