Українські бійці знищили російський ЗРК "Тор": з'явилося відео

Пілоти групи MARGINAL SQUAD вистежили і під час пересування за допомогою FPV-дрона уразили російський зенітний ракетний комплекс.

На одному із ключових напрямків фронту пілоти групи MARGINAL SQUAD вистежили і під час пересування за допомогою FPV-дрона уразили російський ЗРК "Тор".

Про це повідомляє ОСУВ "Хортиця".

"Оператори дронів здійснили успішне ураження російського ЗРК", – йдеться у повідомленні.

Довідково: ЗРК "Тор" — радянський та російський всепогодний тактичний зенітний ракетний комплекс, призначений для вирішення завдань ППО та ПРО на рівні дивізійної ланки.

Самохідна пускова установка комплексу здатна працювати автономно, самостійно виявляючи ціль та уражаючи її.

Характеристики:

екіпаж машини три особи;

кількість цілей, що одночасно відстежуються: 48;

кількість цілей, що одночасно супроводжуються: 2 (4 для Тор-М2);

зона виявлення цілей за дальністю: 27 км;

зона знищення цілі за дальністю: 12 км;

максимальна швидкість цілей: 700 м/с;

кількість ракет: 8 (16 ракет 9М338 для Тор-М2);

маса ракети 9М330: 165 кг;

маса бойової частини 9М330: 14,5 кг.

Українські військові знищили російський ЗРК "Тор"

Нагадаємо, ЗСУ знищили російський ЗРК "Стріла-10" на сході України.

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