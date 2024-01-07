Українські бійці знищили ворожу групу на Авдіївському напрямку (відео)

За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням оператори ССО постійно моніторять найбільш небезпечні напрямки зоні відповідальності.

Сили спеціальних операцій Збройних сил України знищили ворожу групу на Авдіївському напрямку.

Відео процесу оприлюднено на офіційному каналі ССО.

"За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням ми постійно моніторимо найбільш небезпечні напрямки в нашій зоні відповідальності", – розповів оператор "Флай".

Оператори 8-го окремого полку ССО під час нічного спостереження зафіксували переміщення групи противника у складі чотирьох військовослужбовців.

"На Авдіївському напрямку противник не полишає спроб просування. Однак наші оператори у співпраці з дружніми підрозділами Сил оборони продовжують стримувати ворога, завдаючи йому значних втрат", – йдеться у повідомленні.

За допомогою дрона з нічним та тепловізійним баченням вони виявили групу противника. Мінометники зреагували моментально, і вже за декілька хвилин прямим попаданням в центр ворожої групи її було повністю знищено.

Додамо, що ЗСУ у ніч проти 6 січня уразили російський аеродром "Саки" в тимчасово окупованому Криму. Аеродром "Саки" – це пункт управління. Там є захищений бункер, де росіяни ведуть управління з'єднанням.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат розповів подробиці атаки на аеродром у тимчасово окупованому Криму.

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