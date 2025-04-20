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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
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689
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1 хв

Українські бійці потрапили в засідку росіян під час "Великоднього перемир’я" – Зеленський

Серед українських воїнів є загиблі.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
війна в Україні

Війна в Україні / © ТСН.ua

Під час оголошеного президентом держави-агресорки Володимиром Путіним так званого «Великоднього перемир’я» українські воїни на Торецькому напрямку потрапили в російську засідку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті станом на 16.00 неділі, 20 квітня.

Український президент додав, що серед українських бійців є загиблі.

«Російські військові, які це вчинили, будуть знищені», — пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь на оголошене Росією «перемир’я», починаючи з 10 ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування РФ дронів-камікадзе.

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