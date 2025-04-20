Українські бійці потрапили в засідку росіян під час "Великоднього перемир’я" – Зеленський

Війна в Україні / © ТСН.ua

Реклама

Під час оголошеного президентом держави-агресорки Володимиром Путіним так званого «Великоднього перемир’я» українські воїни на Торецькому напрямку потрапили в російську засідку.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський з посиланням на доповідь головкома ЗСУ Олександра Сирського про ситуацію на фронті станом на 16.00 неділі, 20 квітня.

Український президент додав, що серед українських бійців є загиблі.

Реклама

«Російські військові, які це вчинили, будуть знищені», — пообіцяв Зеленський.

Нагадаємо, попри те, що Україна заявила про дзеркальний характер своїх дій у відповідь на оголошене Росією «перемир’я», починаючи з 10 ранку 20 квітня спостерігається збільшення кількості російських обстрілів і застосування РФ дронів-камікадзе.