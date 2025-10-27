ТСН у соціальних мережах

Українські бійці зачистили від окупантів село на Дніпропетровщині

Знищено десятки окупантів у самому селі та на підступах до нього.

Анастасія Павленко
У селі з'явився український прапор

У селі з'явився український прапор

Бійці 425 окремого штурмового полку «Скеля» зачистили від російських військових село Єгорівка на Дніпропетровщині.

Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій ЗСУ.

Зазначається, що протягом тривалого часу російські окупанти переховувалися у будинках і намагалися «не засвітитися» навіть після появи українських воїнів поблизу.

«Під час операції окупантів оточили, обстрілювали з гранатометів і знищували в ближньому бою», — йдеться у повідомленні.

За інформацією «Скелі», у селі та на його околицях вдалося ліквідувати десятки російських солдатів.

Усі спроби росіян вирватися з оточення відбили, наразі окупанти відсутні в населеному пункті. Після завершення зачистки бійці «Скелі» встановили над селом прапор України.

Нагадаємо, Сили оборони України звільнили від російських загарбників Кучерів Яр, Сухецьке та Затишок Донецької області та відкинули ворог поблизу Никанорівки, Нового Шахового та Федорівки.

