Підрозділи ЗСУ проводять операції на території Росії / © ТСН.ua

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Підрозділи української армії утримують частину Курської області та закріпилися на оборонних позиціях у Бєлгородській області Росії.

Про це повідомив головнокомандувач Об’єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі під час слухань у профільному комітеті Сенату США.

Він нагадав, що росіяни поставили початкову мету на кінець вересня минулого року витіснити українців з Курської області, де спецоперація Сил оборони України триває ще від початку серпня. Однак, навіть за допомогою підкріплення із солдатів Північної Кореї, зробити їм цього досі не вдалося.

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«Наразі в Росії в Курській області є значна сила, яка утримує меншу, але значну частину території», — наголосив генерал Каволі.

Також головком Об’єднаних сил НАТО в Європі відзначив успіхи української армії у Бєлгородській області РФ.

«Вони тримаються на дуже гарній оборонній території на південь від Бєлгорода. Кілька тижнів тому українці здійснили невеликий контрнаступ на Росію. Тож ми все ще маємо рух туди-сюди в цій області», — зазначив він.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують бойові дії в Бєлгородській області на території Росії. Західні аналітики заявляють про просування на кілька кілометрів