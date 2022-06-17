Українські біженці і пенсія: як забрати виплати за кордоном

Як українці, які тимчасово проживають на території інших країн, можуть отримувати пенсію - читайте в матеріалі ТСН.ua.

Українські пенсіонери, які були змушені виїхати за кордон після 24 лютого 2022 року через російське вторгнення, можуть отримувати свої пенсії навіть в іншій країні. Але зробити це зможуть не всі, а лише ті українці, які до війни отримували виплати на банківську картку. Про це повідомили в Верховній Раді та детально розповіли, як отримати пенсії.

Наголошується, що пенсіонери, які раніше отримували пенсію через "Укрпошту" зіткнуться з певними труднощами. Однак вихід є і для них. Для того, щоб за кордоном і надалі отримувати виплати, потрібно змінити спосіб отримання коштів та перевести нарахування на картку.

В поясненні Верховної Ради йдеться, що пенсіонеру навіть не потрібно йти до відділення уповноваженного банку. Можна просто відкрити картку онлайн (через офіційний сайт чи мобільний застосунок). При відкритті банківського рахунку банк проводить ідентифікацію клієнта через відеоверифікацію. Така послуга доступна поки що в ПриватБанку.