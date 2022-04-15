Українські біженці масово повертаються додому: в ООН пояснили, чим це загрожує

Українські біженці масово повертаються додому: в ООН пояснили, чим це загрожує

Майже мільйон українці повернулися додому.

До України вже повернулися 870 тисяч українських біженців, щодня кордон перетинають до 30 тисяч людей. Утім, масове повернення посилює проблеми гуманітарного характеру всередині України.

Про це повідомили на офіційній сторінці ООН у Twitter.

"Це (масове повернення) неминуче створить нові проблеми для гуманітарного реагування на кризу, оскільки людям буде потрібна підтримка для реінтеграції у свої спільноти або пошуку відповідних приймаючих спільнот, якщо повернення до своїх будинків неможливе або недоцільне", - йдеться в заяві управління з координації гуманітарних питань.

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Гуманітарні працівники ООН надали допомогу 2,1 млн українців, які потребують підтримки. Екстрений заклик організації виділити на допомогу Україні $1,1 млрд зараз профінансовано на 64%.

Нагадаємо, як жінкам-біженкам не стати жертвами секс-торгівлі у Польщі.

Як повідомлялося, деякі чоловіки можуть виїхати за кордон під час воєнного стану: перелік необхідних документів.

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