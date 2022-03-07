Українські біженці в Австрії можуть розраховувати на допомогу посольства та волонтерів: куди звертатись

Українські біженці в Австрії можуть розраховувати на допомогу посольства та волонтерів: куди звертатись

Перше, що необхідно зробити - це звернутись до Гуманітарного центру прибуття.

На тлі повномасштабного російського вторгнення до України щодня все більше українців вимушені шукати прихистку в інших країнах, зокрема і в Австрії. Тож для українців, які прибули до цієї країни, у посольстві розробили покрокову інструкцію дій.

Так, посольство України в Австрії радить діяти за таким алгоритмом:

1. Зверніться до Гуманітарного центр прибуття, Sport & Fun-Halle Leopoldstadt ( 2й район Відня) за адресою Engerthstrasse 267-269, 1020 Відень (працює цілодобово кожен день).

На місці надаються:

Перша медична допомога

Пошук тимчасового житла (наразі тривалістю до 5 діб)

Медична та психосоціальна допомога

Харчування та напої

Тестування на коронавірус

Допомога засобами гігієни та іншими речами першої необхідності

2. ️Протягом перших днів перебування у Відні зверніться до Реєстраційного та консультаційного центру, Austria Center Vienna за адресою Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Відень (працює з понеділка по п'ятницю з 8:00 до 18:00).

На місці буде проведено реєстрацію, надано Вам юридичну консультацію та інформацію щодо подальших дій для потенційного довготермінового перебування в Австрії, у тому числі у плані соціального захисту та іншої допомоги.

Також зазначається, що на головному залізничному вокзалі Відня облаштований інформаційний пункт від Caritas.

Наразі особи, які прибувають з України, можуть користуватися Федеральними залізницями Австрії (ÖBB) та громадським транспортом у Відні (Wiener Linien) безкоштовно та за наявності посвідчення особи.

Детальна інформація доступна на вебсторінці: https://start.wien.gv.at/ukraine

У разі відсутності паспорта громадянина України для виїзду за кордон або закінчення його строку дії, необхідно звертатись до Консульського підрозділу Посольства України в Республіці Австрія за адресою: Naaffgasse 23, 1180 Відень.

Додаткова інформація за посиланням: https://www.facebook.com/100064833934546/posts/329370812567381/?d=n

Тим часом, Польща ухвалила закон про допомогу українським громадянам, які тікають від вторгнення Росії. Згідно з документом, українці зможуть легально жити і працювати в країні протягом 18 місяців, також передбачена можливість подовження цього терміну.

Втрати Росії станом на 7 березня 2022 року / ТСН.ua