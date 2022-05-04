Українські біженці влаштували табір під Мехіко в очікуванні в'їзду до США

Українські біженці влаштували табір під Мехіко в очікуванні в'їзду до США

Сотні українських біженців розбили табір під Мехіко, де чекають, коли уряд США дозволить їм в'їхати до країни. Щодня до відкритого тиждень тому табору прибувають від 50 до 100 людей.

На сьогодні в таборі для українських біженців перебувають близько 500 людей.

Про це пише "Голос Америки".

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За інформацією видання, деякі з українських біженців побували на кордоні США в Тихуані. Там людям заявили, що більше їх не прийматимуть. Також низка людей прибула до табору як туристи через аеропорти Мехіко чи Канкуна. Загалом же до Тихуани прибуло близько 10 тис. українців, які шукають притулку у США.

Зазначається, що влада США не радить українцям їхати до Мексики, щоб звідти потрапити до Сполучених Штатів. Адже від 25 квітня усім громадянам України, які не мають візи США та намагатимуться потрапити до країни через кордон з Мексикою без попереднього дозволу на поїздку, буде відмовлено у в'їзді.

Нагадаємо, від 25 квітня запрацювала програма Uniting for Ukraine для тих, хто тікає від війни в Україні.

Окрім того, близько 60 тис. громадян України, які перебували у США станом на 11 квітня, можуть податись на Temporary Protected Status (статус тимчасового захисту), що на 18 місяців дозвляє залишитись у США.

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