Українські біженці зобов’язані декларувати доходи: як цього уникнути і що чекає на порушників

Від початку повномасштабного вторгнення РФ чимало українців були змушені їхати за кордон. У багатьох країнам ЄС українцям надали різні пільги, надали можливість працювати.

Втім, українців не звільнили від сплати податків. За неподання щорічної декларації, особа буде відповідати згідно з вимогами локального законодавства конкретної держави - а це штрафи, пені та ін.

Про це розповіла адвокатка Анастасія Гончарук в коментарі "Фактам".

Вона пояснила, що під подвійним оподаткуванням мається на увазі подвійна сплата одних і тих самих податків однією фізичною особою у двох різних країнах: в країні фактичного місця проживання та в країні громадянства чи перебування активів.

"Передбачений спеціальний механізм уникнення подвійної сплати податків — укладання двосторонніх договорів між урядами двох держав. Україна має більш як 74 підписані міжнародні договори про уникнення подвійного оподаткування. Якщо фізична особа сплатила податок в одній країні, то для уникнення подвійного оподаткування цього ж доходу їй необхідно отримати довідку про сплату податку (із зазначенням заснованої ставки та суми податку). Під час заповнення декларації про доходи буде заснована спеціальна ставка податку, яка передбачена чинним двостороннім договором між цими двома країнами. Тут важливо, що фізична особа зобов’язана подавати декларацію про доходи, які були отримані нею протягом року та з яких не було сплачено податки", - каже спеціалістка.

Адвокатка каже, що після закінчення 180 днів перебування в тій чи іншій країні особа набуває статус "податкового резидента" та зобов’язана задекларувати весь свій дохід, отриманий будь-де. За неподання щорічної декларації, така особа буде нести відповідність згідно з вимогами локального законодавства такої держави (а це штрафи, пені та ін).

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"Так, така можливість є (не набувати статус податкового резидента зі спливом 180 днів. - ред.)— у разі ухвалення усіма урядами держав-членів ЄС виключень щодо українців, які отримали тимчасовий захист. До такої категорії осіб може бути заснований "ковідний прецедент", коли люди не могли виїхати з країн у зв’язку зі скасуванням усіх авіарейсів", - додала вона.

Раніше ми розповідали, які зміни чекають на українців в європейських країнах восени 2022 року.

Нагадаємо, у Польщі не будуть стягувати податки з українських біженців. Кого саме це стосується.

Як повідомлялося, у Пенсійному фонді роз'яснили, чи будуть платити пенсію українцям у разі переїзду за кордон.

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