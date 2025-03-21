Українські БПЛА змінюють хід війни: експерт розповів про головний фактор стримування РФ

Дрони починають відігравати більшу роль у боротьбі з ворожими БПЛА, логістиці та наземних операціях.

Військовий аналітик Майкл Кофман вважає передчасними заяви про стабілізацію фронту, особливо після відступу ЗСУ у Курській області. На його думку, російські війська перегруповуються і готуються до відновлення наступальних операцій.

Про це він пише на своїй сторінці у соцмережі X.

За словами експерта, російське просування зупинилося через:

виснаження ресурсів після осінніх боїв;

ефективну адаптацію ЗСУ до тактики РФ;

несприятливі погодні умови взимку.

Кофман наголосив, що Україна значно покращила тактику оборони, використовуючи дрони, мінування та артилерію. Він зазначив, що українські сили ефективно виснажують ворога на дистанції 0-30 км від лінії фронту, завдаючи значних втрат.

“Російські підрозділи часто не досягають оборонних позицій, а значна частина техніки знищується ще на підходах”, – пояснив експерт.

За словами Кофмана, українські БПЛА наразі є основним стабілізуючим фактором на фронті. Він нагадав, що минулого року ЗСУ розширили безпілотні підрозділи, такі як “Птахи Мадяра”, “група Лазаря” та полк “Ахіллес”, та інвестували у виробництво дронів і мін.

“На даний момент БПЛА завдають понад 60% щоденних втрат російським військам і є ключовим елементом стримування атак разом із мінуванням і артилерією”, – підкреслив Кофман.

Також він наголосив, що автоматизація бойових процесів поступово розвивається, зокрема, завдяки безекіпажним турелям і донаведенню на цілі.

Нагадаємо, Збройні Сили України отримали новий потужний інструмент для боротьби з російськими ударними дронами Shahed. Цей засіб здатний ефективно перехоплювати ворожі апарати.

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