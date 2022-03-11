Українські чоловіки масово повертаються з-за кордону, аби боронити державу: статистика

За 15 останніх днів до України повернулися близько 205 тисяч українців.

Українські чоловіки, які на момент війни опинилися за кордоном, масово повертаються на рідну землю, аби боронити державу.

Як передає голова Львівьскої військової адміністрації Максим Козицький, минулої доби на всіх переходах Львівщини кордон на виїзд перетнули 49 тисяч 514 людей. Це свідчить про те, що потік охочих виїхати з України зменшився.

"Від початку війни кордон між Львівщиною та Польщею перетнули 795 тисяч 927 осіб. За інформацією Держприкордонслужби, повернулися в Україну за останню добу 17 тисяч людей, 14 тисяч з них – українці. Більшість – чоловіки, які планують стати у лави оборони України", - розповів Козицький.

Він також зауважив, що за 15 останніх днів до України повернулися близько 205 тисяч наших громадян.

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