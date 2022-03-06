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Українські депутати хочуть виводити людей "зеленими коридорами" особисто

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Українські депутати хочуть виводити людей "зеленими коридорами" особисто

Українські депутати хочуть виводити людей по "зелених коридорах" особисто / Associated Press

До цього кроку своїх однопартівців закликає очільник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Про це розповідає інформаційне джерело "Ukraine NOW" в своєму Telegram-каналі.

Давід Арахамія, очільник партії "Слуга народу" закликає однопартійців записуватися в групи та супроводжувати людей по гуманітарних коридорах.

Також аналогічну пропозицію він планує розіслати і депутатам Європарламенту, якщо там знайдуться добровольці.

Як починалася війна Росії проти України:

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 6 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу ‒ понад 11 тис. осіб,
  • танків ‒ 285 од.,
  • ББМ ‒ 985 од.,
  • артилерійських систем – 109 од.,
  • РСЗВ ‒ 50 од.,
  • засоби ППО ‒ 21 од.,
  • літаків – 44 од.,
  • гелікоптерів – 48 од.,
  • автомобільної техніки ‒ 447 од.,
  • легкі швидкісні катери ‒ 2 од.,
  • цистерн з ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 4.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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