Українські депутати хочуть виводити людей "зеленими коридорами" особисто

До цього кроку своїх однопартівців закликає очільник фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Про це розповідає інформаційне джерело "Ukraine NOW" в своєму Telegram-каналі.

Давід Арахамія, очільник партії "Слуга народу" закликає однопартійців записуватися в групи та супроводжувати людей по гуманітарних коридорах.

Також аналогічну пропозицію він планує розіслати і депутатам Європарламенту, якщо там знайдуться добровольці.