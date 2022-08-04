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Українські десантники хотіли вступити в бій на Харківському напрямку, а російські частини розбіглися - Арестович

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Українські десантники хотіли вступити в бій на Харківському напрямку, а російські частини розбіглися - Арестович

Ілюстративне фото / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Це вороже угруповання - ізюмське - вважається одним із найбоєздатніших та найміцніших.

На Харківському напрямку українські десантники увірвалися на позиції одного з мотострілецьких полків, відкрили вогонь, маючи намір вступити у контактний бій, а російські частини розбіглися. 

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

"Товариші, які прослужили по 3-6 місяців, яким нав'язали контракт, із довідками від психіатра в кишені, просто втекли з поля бою при зіткненні. Наші чекали на гарну бійку, а вони взяли і розбіглися. Це угруповання - ізюмське - вважається одним із найбоєздатніших на цій війні, одним із найміцніших", - зазначив Арестович.

Нагадаємо, радник керівника Офісу президента прокоментував чергову хвилю чуток про загрозу з боку Білорусі. В перспективі, за словами Арестовича, нашій країні від Республіки Білорусь також нічого не загрожує.

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