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Українські десантники ліквідували інженерний підрозділ російських окупантів: фото

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Українські десантники ліквідували інженерний підрозділ російських окупантів: фото

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Українські десантники в одному із районів бойових дій ліквідували інженерний підрозділ російських окупантів.

Також захисники України знищили ворожу техніку загарбників. 

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ. 

"В одному з районів виконання завдань, воїнами-розвідниками Десантно-штурмових військ Збройних Сил України успішно знищено інженерний підрозділі російських окупантів. Продовжуємо й надалі виконувати бойові та знищувати ворогів України", - наголосили українські захисники. 

Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ / ©
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ / ©
Фото: Десантно-штурмові війська ЗСУ

Нагадаємо, українським військовим, щоб втриматись на позиціях і відвоювати назад території, необхідне важке озброєння, літаки. Але Захід з цим не поспішає. Кажуть, через побоювання ескалації, бо тоді зможемо вдарити по території самої РФ.

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