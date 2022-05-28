Українські десантники майстерно знищили російський танк разом з екіпажем (відео 18+)

Українські захисники продовжують знищувати окупантів, які прийшли на українські землі.

Так, воїни Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України (ДШВ ЗСУ) знищили російський танк разом з екіпажем.

Відео опублікували на офіційній сторінці Десантно-штурмових військ ЗСУ у Telegram.

На відео зафіксовано, як десантники 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ ЗС України знищили танк разом з окупантами.

"Кожен загарбних, який приїхав в Україну, щоб принести сюди війну - назавжди залишиться на нашій священній землі Продовжуємо вести бойові дії та знищувати ворогів України!", - йдеться у повідомленні.

Увага! На відео присутні жорстокі кадри. Запис не рекомендується до перегляду людям з нестійкою психікою! (18+)

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії втрати окупантів в Україні сягнули вже близько 30 тисяч осіб. Водночас наголошують, що дані уточнюються.

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