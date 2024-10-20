Українські десантники на Курщині збили російський дрон “Оріон”: чим він небезпечний (відео)

Цей ворожий безпілотник може вести повітряну розвідку та завдавати ураження ракетами класу “повітря-земля”.

У неділю, 20 жовтня, зенітний ракетний підрозділ 80 окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ збив у небі над Курською областю РФ новітній російський розвідувально-ударний безпілотний літальний апарат “Оріон”.

Відповідне відео опубліковане в Telegram-каналі бригади.

У повідомленні уточнили, що влучний постріл по російському безпілотнику здійснив розрахунок ЗРК “Стріла-10”.

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“Безпілотний літальний апарат подібного типу небезпечний тим, що може не тільки вести повітряну розвідку, але й маючи на озброєні чотири ракети класу “повітря – земля” – може наносити вогневе ураження по наземних цілях”, - зауважили українські десантники.

Українські десантники у Курській області збили небезпечний російський дрон “Оріон”

Нагадаємо, раніше командир 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Павло Розлач розповів, як українські підрозділи увійшли на ворожу територію і чому російським військовим не вдалося стримати наступ.

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