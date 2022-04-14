Українські десантники "розбили" російських окупантів та звільнили кілька населених пунктів

Українські десантники "розбили" російських окупантів та звільнили кілька населених пунктів

Українські захисники діяли дуже успішно.

В одному із районів бойових дій львівські десантники розбили російських окупантів та звільнили кілька населених пунктів України.

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

Захисники зазначили, що вони не можуть детально розкрити усі подробиці операції, проте вона пройшла успішно.

"Нещодавно, підрозділами 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України була проведена блискуча операція щодо знищення сил підрозділів ЗС російської федерації. Відзначимо, що діяли Львівські десантники дуже успішно. Зокрема, були завчасно проведенні необхідні заходи для виявлення та подавлення вогнем пунктів управління, вогневих засобів та інших важливих об’єктів противника. Після цього, штурмовими підрозділами була проведені наступальні дії", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, російські окупанти були деморалізовані та почали відступати. Львівським десантникам вдалось звільнити кілька населених пунктів, які перебували в окупації.

Нагадаємо, на Миколаївському та Херсонському напрямку ЗСУ продовжують нищити окупантів на зайнятих ними позиціях. За минулу добу українські захисники "зібрали врожай" особового складу армії РФ та ворожої техніки.

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