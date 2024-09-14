Українські десантники розбили у Курській області російський підрозділ ВДВ: відео

У результаті бойових дій – на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також декілька десятків ліквідованих росіян.

Українські десантники розбили підрозділ російських десантників у Курській області. Бійці РФ зазнали втрат.

Про це повідомляють Десантно-штурмові війська ЗСУ у Facebook.

Вчора, 13 вересня, на позиції українських десантників росіяни кинули 14 одиниць військової техніки. Серед них були два танки, 11 БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ Росії.

Спроба ворога була провальною. Бій тривав декілька годин, українські десантники відбили атаку противника.

У результаті бойових дій – на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків ліквідованих росіян.

"Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами", – повідомили десантники.

Українські десантники розбили на Курщині підрозділ російських ВДВ Війська держави-агресора вдаються до відчайдушних спроб витіснити з Курської області підрозділи і військові частини Сил оборони України. Так, вчора, на позиції українських десантників ворог кинув 14 одиниць військової техніки з яких два танки, одинадцять БМД та один БТР зі складу однієї з військових частин ВДВ російської федерації. Утім, ця спроба прорвати обороні позиції ЗС України виявилась провальною: у важкому бою, який тривав кілька годин, українські десантники довели, що краще розуміються на військовій справі, опанувавши науку перемагати на «відмінно». У підсумку - на полі бою залишились п’ять БМД, танк і БТР противника, а також кілька десятків 200-х росіян. Решта вцілілих російських "ведевешників" накивали п’ятами. Управління комунікацій Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України PS: Хочеш допомогти десантникам? Стань Другом ДШВ! Всеукраїнська платформа збирає кошти для підтримки ДШВ ЗС України (druzi.mil.gov.ua) Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Субота, 14 вересня 2024 р.

Нагадаємо, українські війська зайняли ще два населених пункти у Курській області РФ.

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