Українські десантники відбили атаки під Мар'їнкою і знищили дві ворожі БМП: відео

Російські окупанти втратили живу силу та дві БМП під час атаки під Мар'їнкою.

Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України у Facebook.

"Десантники 79-ої бригади ДШВ ЗСУ успішно відбили атаки противника під Мар'їнкою. Так, днями ворог вдався до нічного штурму позицій марунових беретів з Миколаєва. Колонна з 4-х одиниць техніки, що складалася з танка і трьох БМП серед ночі несподівано почала швидкий рух в напрямку переднього краю українських сил оборони. Такими діями ворог намагався застати миколаївських десантників зненацька. Утім, розвідка вчасно виявила противника і бійці прийняли бій", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що одна БМП-2 противника наїхала на міну і вже не могла продовжувати рух далі. Наші бійці згодом розстріляли її з гранатомета.

Коли до неї під'їхала інша бойова машина піхоти для евакуації десанту, то її було знищено влучним пострілом з протитанкового комплексу "Джавелін". Після того, як здетонував боєкомплект, у бойовій машині відірвало башту.

Втративши у бою одразу дві одиниці техніки разом з десантом, ворог відступив.

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ вважають, що ворог не буде масово застосовувати авіацію в річницю вторгнення РФ до України.

Нічна атака на позиції десантників 79-ки завершилась для ворога втратою 2-х БМП Десантники 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України успішно відбивають атаки противника під Мар'їнкою. Так, днями ворог вдався до нічного штурму позицій марунових беретів з Миколаєва. Колонна з 4-х одиниць техніки, що складалася з танку і трьох БМП серед ночі несподівано почала швидкий рух в напрямку переднього краю українських сил оборони. Очевидно, що такими діями ворог намагався застати миколаївських десантників зненацька. Утім, розвідка вчасно виявила противника і бійці прийняли бій. Одна БМП-2 противника наїхала на міну і пошкоджена не могла продовжувати рух далі. Коли до неї під'їхала інша бойова машина піхоти для евакуації десанту, то її було знищено влучним пострілом з протитанкового комплексу "Джавелін". На кадрах видно, як здетонував боєкомплект і бойовій машині відірвало башту. Раніше пошкоджену БМП-2 противника, було добито влучними пострілами з гранатомету. Втративши в бою одразу дві одиниці техніки разом з десантом, ворог відступив. Служба зв’язків з громадськістю 79 окрема десантно-штурмова бригада Миколаїв ДШВ ЗС України #stoprussia #ДШВ #ЗСУ #Завжди_Перші #UkrainianAirAssaultForces #AirAssaultForces #WarInUkraine #RussianAggression #BattleOfUkrainianAirAssaultForces Опубліковано Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Вівторок, 21 лютого 2023 р.