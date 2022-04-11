Українські десантники за два дні знищили п'ять танків, один з яких - командирський: відео

Українські десантники показали результати своєї роботи на відео.
Житомирські десантники у зоні бойових дій за два дні під час запеклих битв знищили п’ять танків противника, один з них - командирський.
Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.
"Українські десантники й надалі продовжують виконувати бойові завдання зі знищення російських окупантів, перетворюючи їхню техніку на металобрухт. Лише спільними зусиллями – ми захистимо Україну і її громадян та здобудемо Перемогу! Слава ДШВ! Слава Україні!", - йдеться у повідомленні.
Також українські десантники показали результати своєї роботи на відео.
Нагадаємо, у Покровському районі Донецької області російські окупанти провели обстріл, внаслідок чого пошкодження зазнали 30 будинків. Ще одна людина постраждала.
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