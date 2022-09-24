Українські десантники збили російські штурмовик Су-25 та винищувач Су-30: відео "приземлення"

Українські десантники 24 вересня збили російські штурмовик Су-25 та винищувач Су-30.
Літаки окупантів були "приземлені" силами протиповітряної оборони 25-ї бригади.
Про це повідомили в десантно-штурмових військах ЗСУ.
"Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російських літака – броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30", – йдеться в заяві.
В ДШВ також запевнили, що повітряний простір у смугах відповідальності перебуває під повним контролем підрозділів ППО ЗСУ.
Нагадаємо, український прикордонник збив ворожий безпілотник антидроновою рушницею. Це зафіксували на фото і відео.