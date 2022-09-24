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Українські десантники збили російські штурмовик Су-25 та винищувач Су-30: відео "приземлення"

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Українські десантники збили російські штурмовик Су-25 та винищувач Су-30: відео "приземлення"

Ілюстративне фото / Фото: Telegram/Андрій Цаплієнко

Українські десантники 24 вересня збили російські штурмовик Су-25 та винищувач Су-30.

Літаки окупантів були "приземлені" силами протиповітряної оборони 25-ї бригади.

Про це повідомили в десантно-штурмових військах ЗСУ.

"Сьогодні в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ ЗС України було збито два російських літака – броньований штурмовик  Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30", – йдеться в заяві.

В ДШВ також запевнили, що повітряний простір у смугах відповідальності перебуває під повним контролем підрозділів ППО ЗСУ.

Нагадаємо, український прикордонник збив ворожий безпілотник антидроновою рушницею. Це зафіксували на фото і відео.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
6928
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