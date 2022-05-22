Українські десантники збили російський штурмовик Су-25 "Грач"– фото

Сьогодні, 22 травня, підрозділ протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ збив російський штурмовик Су-25 "Грач".

Броньований літак окупантів львівські десантники ліквідували розрахунком ПЗРК "Ігла".

Про це повідомляє Командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.

Російський штурмовик Су-25 "Грач" / Фото: t.me/ua_dshv

"На нижньому фото зафіксовано, як палає російський штурмовик Су-25 "Грач", тобто все, що від нього залишилося. Смерть російським окупантам! ДШВ – завжди перші! Слава Україні!" – прокоментували військові.

Нагадаємо, українські десантники збили два російські багатоцільові безпілотні авіаційні комплекси "Орлан-10". Ворожі повітряні цілі вдалося знищити з ПЗРК "Перун".

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