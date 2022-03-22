Українські десантники збили російську крилату ракету, що летіла в напрямку Кропивницького

Ворожа ракета містила 400 кг тротилу.
Українські десантники збили в небі над селом у Миколаївській області російську крилату ракету, яка летіла в напрямку Кропивницького.
Про це повідомили в одній із десантно-штурмових бригад.
"Підрозділ ППО в небі над селом у Миколаївській області зафіксував і влучним пострілом з ПЗРК "Ігла" знищив російську крилату ракету, яка летіла в напрямок м. Кропивницького", – йдеться у повідомленні військових.
"Навіть страшно уявити, скільки б могло загинути цивільних людей, якби 400 кг тротилу, що несла в собі ракета-вбивця, впала на мирне місто", – додали бійці.
Нагадаємо, раніше в СБУ опублікували перехоплені розмови російських військових, які свідчать про те, що армія РФ під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується в Миколаївській області, зазнає поразки і перебуває в облозі.
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