Українські десантники знищили два російські танки разом з екіпажами (відео)

З'явилося відео знищення миколаївськими десантниками двох танків і живої сили ворога.
Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують успішно знищувати бронетанкову техніку та живу силу російських загарбників на одному з найбільш важливих напрямків.
Про це повідомляє пресслужба Десантно-Штурмових військ Збройних сил України.
"На відео зафіксовано спільну та злагоджену філігранну роботу артилеристів-десантників та приданого артилерійського підрозділу. В результаті – знищено два танки разом з екіпажами. Також під час вогневого контакту було знищено кількох російських окупантів", - йдеться у дописі.
Нагадаємо, ЗСУ знищили на Луганщині понад 300 окупантів разом із технікою.
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