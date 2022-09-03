Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські десантники знищили два російські танки разом з екіпажами (відео)

Дата публікації
Перегляди
648
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські десантники знищили два російські танки разом з екіпажами (відео)

Фото: скриншот з відео

З'явилося відео знищення миколаївськими десантниками двох танків і живої сили ворога.

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують успішно знищувати бронетанкову техніку та живу силу російських загарбників на одному з найбільш важливих напрямків. 

Про це повідомляє пресслужба Десантно-Штурмових військ Збройних сил України.

"На відео зафіксовано спільну та злагоджену філігранну роботу артилеристів-десантників та приданого артилерійського підрозділу. В результаті – знищено два танки разом з екіпажами. Також під час вогневого контакту було знищено кількох російських окупантів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ЗСУ знищили на Луганщині понад 300 окупантів разом із технікою.

Читайте також:

Волонтери повертають до життя військові автомобілі

Волонтери повертають до життя військові автомобілі

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація