Українські десантники знищили два російські танки разом з екіпажами (відео)

Воїни 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ продовжують успішно знищувати бронетанкову техніку та живу силу російських загарбників на одному з найбільш важливих напрямків.

Про це повідомляє пресслужба Десантно-Штурмових військ Збройних сил України.

"На відео зафіксовано спільну та злагоджену філігранну роботу артилеристів-десантників та приданого артилерійського підрозділу. В результаті – знищено два танки разом з екіпажами. Також під час вогневого контакту було знищено кількох російських окупантів", - йдеться у дописі.

Нагадаємо, ЗСУ знищили на Луганщині понад 300 окупантів разом із технікою.

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