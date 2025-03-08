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Українські десантники знищили групу російських спецпризначенців на Курщині

Українські десантники знищили групу російських спецпризначенців на Курщині

Українські десантники знищили групу російських спецпризначенців на Курщині / Ілюстративне фото: пресслужба 71-ї бригади ДШВ

Росіяни зазнають великих втрат поблизу міста Суджа.

Українські бійці знищили російських спецпризначенців, які намагались переміщалися по гілці газопроводу в напрямку міста Суджа на Курщині, яке контролюють Сили оборони.

Про це повідомили у Десантно-штурмових військах ЗСУ.

"На Курщині зведені диверсійно-штурмові групи противника перемістилися по гілці газопроводу з метою закріпитися на околицях міста Суджа. Сили противника були своєчасно виявлені підрозділами аеророзвідки ДШВ. По живій силі противника були нанесені ракетні та артилерійські удари, а також застосовувались безпілотні системи різних типів", – йдеться у повідомленні.

У ДШВ зауважили, що всі групи ворожих спецпризначенців своєчасно виявляються, блокуються та знищуються підрозділами Курського угруповання Сил оборони. Відповідно втрати росіян в районі Суджі дуже великі.

Нагадаємо, великі втрати росіян у Суджі підтвердив Генштаб. Водночас у Генштабі спростували інформацію про масований прорив кордону окупантами.

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