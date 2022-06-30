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Українські десантники знищили колону автомобільної техніки з боєкомплектом окупантів

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Українські десантники знищили колону автомобільної техніки з боєкомплектом окупантів

Фото: Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Реактивна артилерія Житомирської бригади ДШВ знищила колону автомобільної техніки з боєкомплектом окупантів.

Відповідне відео десантники оприлюднили у своєму Телеграмі.

На ньому зафіксовано успішне нанесення вогневого ураження реактивно-артилерійським підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ по автомобільній колоні з боєкомплектом російських окупантів.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 26 червня, збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Російський розвідувально-ударний вертоліт збили миколаївські десантники з ПЗРК "Ігла". 

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