Українські десантники знищили колону автомобільної техніки з боєкомплектом окупантів

Реактивна артилерія Житомирської бригади ДШВ знищила колону автомобільної техніки з боєкомплектом окупантів.
Відповідне відео десантники оприлюднили у своєму Телеграмі.
На ньому зафіксовано успішне нанесення вогневого ураження реактивно-артилерійським підрозділом 95-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ по автомобільній колоні з боєкомплектом російських окупантів.
Нагадаємо, в Україні у неділю, 26 червня, збили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор". Російський розвідувально-ударний вертоліт збили миколаївські десантники з ПЗРК "Ігла".
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