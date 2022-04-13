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Українські десантники знищили колону російської техніки: фото

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Українські десантники знищили колону російської техніки: фото

Також захисники захопили пропагандистські документи, які роздають російським вбивцям.

Українські десантники в одному із районів знищили колону російської військової техніки, якою окупанти їхали вбивати українців. 

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ. 

"Був знищений пересувний пункт управління з керівним складом 4-ї батальйонної тактичної групи (оперативного підпорядкування) 201 військової бази Центрального військового округу ЗС РФ", - йдеться у повідомленні. 

Також українські захисники захопили пропагандистські матеріали російських вбивць, які роздають окупантам. Там йдеться про вигадані злочини України на окупованому росіянами Донбасі. 

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Нагадаємо, Служба безпеки України наразі проводить досудове розслідування у 2882 кримінальних провадженнях, пов’язаних із відкритою військовою агресією РФ проти України.

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