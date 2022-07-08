Українські десантники знищили п’ять танків окупантів і взяли полонених (фото)

На одній із ділянок ведення бойових дій десантники 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ знищили п’ять російських танків.
Окупантів, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ 8 липня.
"Під час бою, на одній із ділянок ведення бойових дій, десантники знищили і вивели з ладу 5 ворожих танків. Деяких членів екіпажу, які не згоріли в бойовій техніці, вдалося взяти в полон", – йдеться в опублікованій інформації.
Нагадаємо, 8 липня українські військові ударами з артилерії знищили два командних пункти російської армії на Херсонському напрямку.
Окрім того, захисники України знищили ворожий склад боєприпасів у Новій Каховці.
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