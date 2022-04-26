Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів та їхню техніку: відео

Дата публікації
Перегляди
1197
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів та їхню техніку: відео

Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Львівські десантники в зоні бойових дій ліквідували підрозділ російських окупантів.

Також українські захисники знищили ворожу бронетехніку. 

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ. 

"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні. 

Сміливі українські захисники продовжують ліквідовувати загарбників та захищати Україну. 

Обережно: фото, відео 18+

Нагадаємо, мер Миколаєва заявив, що місто готується до наступу чи облоги.

Читайте також:

Щоденники війни: що відчувала жителька Чернігова Олександра, коли в її будинок влетів снаряд

Щоденники війни: що відчувала жителька Чернігова Олександра, коли в її будинок влетів снаряд
Наступна публікація