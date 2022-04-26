Українські десантники знищили підрозділ російських окупантів та їхню техніку: відео

Львівські десантники в зоні бойових дій ліквідували підрозділ російських окупантів.

Також українські захисники знищили ворожу бронетехніку.

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Воїни 80-ї окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України знищили підрозділ російських окупантів в одному з районів ведення бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Сміливі українські захисники продовжують ліквідовувати загарбників та захищати Україну.

Обережно: фото, відео 18+

Нагадаємо, мер Миколаєва заявив, що місто готується до наступу чи облоги.

Читайте також: