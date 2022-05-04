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Українські десантники знищили російський БТР разом з окупантами: відео

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Українські десантники знищили російський БТР разом з окупантами: відео

Українські десантники в одній із зон бойових дій знищили російський БТР разом з окупантами.

Захисники опублікували відео, як їм вдалось ліквідувати загарбників. 

Про це повідомляє Командування десантно-штурмових військ ЗСУ.

"На відео зафіксовано, як артилерійський підрозділ 81-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗС України знищив російський бронетранспортер разом з екіпажем. Продовжуємо далі знищувати ворогів України", - йдеться у повідомленні українських захисників. 

Нагадаємо, російські окупанти змінюють тактику. Вони стали більш обережними, починають аналізувати.

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