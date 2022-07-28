Українські десантники знову помотлошили окупантів разом з їхніми БТР та мінометом

Крім того, розвідники ДШВ відправили слідом за російськими кораблем і автомобіль з мінометом та окупантами.

Про це у Фейсбуці повідомляє командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

"Воїни окремого розвідувального підрозділу Десантно-штурмових військ Збройних сил України продовжують успішно знищувати російських окупантів та їхню техніку, там де їх не очікує противник. Зокрема, були знищені БТР-82 з екіпажем та автомобіль з мінометом та розрахунком окупантів, які "пішли вслід" за російськими військовим кораблем", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в Донецьку ЗСУ поцілили у ворожий склад з боєприпасами.

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