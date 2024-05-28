Українські діти з ТОТ проходитимуть "перевиховання" у кремлівських таборах: подробиці шокують

Під час таких занять вже фіксувались випадки фізичного насилля та сексуальних домагань.

У час літніх канікул понад 12 тисяч українських дітей із тимчасово окупованої Луганщини буде відправлено у різні регіони рф на перевиховання.

Такий план озвучив місцевий гауляйтер Леонід Пасєчник. У так званих дитячих таборах маленькі українці впродовж 21 дня проходитимуть пропагандистський вишкіл на “великороса”.

Заняття проводитимуть дітям серед інших “герої” сво. Залучення кремлівських бойовиків до виховних процесів молодого покоління на росії та тимчасово окупованих нею землях – це дуже поширена практика. Зауважимо, під час таких занять вже фіксувались випадки фізичного насилля та сексуальних домагань.

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Окупанти усіма силами намагаються приховувати ці факти, втім, небайдужі громадяни фіксують ці злочини і передають Центру національного спротиву аби в майбутньому притягнути злочинців до відповідальності.

"Закликаємо усіх, задля наближення часу звільнення захоплених територій України від московського ворога, повідомляти інформацію про окупантів, військових рф, розташування їх позицій та техніки сюди. Анонімність гарантуємо", – йдеться у повідомленні ЦНС.

Нагадаємо, в окупованому місті Ровеньки на Луганщині російський загарбник убив 17-річну дівчину.