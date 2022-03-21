Українські дизайнери замість колекцій шиють війську бронежилети і однострій

Збитки для власного бізнесу не рахують.

Замість нових колекцій - бронежилети, термобілизна, однострій та спальники. Модні бренди по всій Україні масово перекваліфіковуються на потреби воєнного часу. Кажуть, загрози повітряних атак чи великих збитків їх не лякають. Зупиняє хіба нестача матеріалів, що здатні захистити бійців.

Про це йдеться в ТСН.

Дизайнерська термобілизна для захисників - із особливим кроєм. Власниця модного бренду Анастасія Колосова крій теплих костюмів для воїнів проробляла до дрібниць. «Спинка трохи довша. Це спеціально, щоб хлопчикам було нормально сідати і не «вискакував» поперек, щоб було тепленько», - каже дівчина.

Таких костюмів вже пів тисячі на передовій. Майстриня Марина Таран працює по вісім годин, без перепочинку. Її син теж в збройних силах.

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«На жаль, був поранений 8 березня. Зараз лікується. Сказав: мамо, тримаємо стрій. Ти робиш свою роботу, я - свою. І все. Все буде Україна. Сиділи б дома - мабуть, посходили з розуму», - каже жінка.

Якби не війна, тут мали б з’являтися звабливі сукні. Термобілизну, балаклави, шапки та навіть дитячі костюми для переселенців тут відшивають замість нової колекції. Вибухи в прифронтовому місті їх не зупинили.

Замість вечірніх суконь - бронежилети та однострій. У цьому місті в центрі України кардинально змінили колекцію вперше за чотирнадцять років. «Ніколи не думали, що доведеться шити військовий одяг і бронежилети, але життя диктує умови, будемо підлаштовуватись під реалії». – кажуть в майстерні.

Вивчають технологію пошиття та відточують майстерність. Правильний бронежилет, що насправді захищає, створити не легше, ніж вишукане вбрання. «Я віддавала свій цех для пошиття бронежилетів, вони видавались безкоштовно абсолютно, ми збирали кошти для пошиття, а хто потребував безкоштовно надавали. Зараз ми шиємо військову форму і думаю, це ще не швидко перейдемо на вечірні сукні», - міркує модельєрка Світлана Теренчук.

Модні бренди по всій Україні масово перекваліфіковуються на потреби воєнного часу

Модні бренди по всій країні готові працювати у збиток і без перепочинку. Найголовніша проблема - брак тканин, що годяться для військових потреб.

У цьому цеху на заході України кипить робота - жінки кроять, шиють та пакують аптечки та спальні мішки для військових. Переорієнтувалися з перших днів війни.

Спецтканину згрібали зі складів по всій Україні, їздили за нею навіть за кордон. Оскільки власних рук не вистачає, залучили до роботи ще й кілька дрібних цехів. Найбільшим подивом, каже дизайнерка, стало те, що їхні клієнти з мирного життя і досі з ними.

«До нас щодня приходять замовлення з-за кордону, бо ми експортоорієнтований бренд. Але люди завжди пишуть: ми знаємо, що у вас відбувається, ми хочемо цим замовленням підтримати ваш бренд, щоб інші люди мали робочі місця і надішлете цю сукню чи штани, коли переможете», - розповідає дизайнерка.

Збитки для власного бізнесу не рахують. Кажуть, на це зараз немає часу. Та певні, що сезон нових суконь настане вже скоро. Одразу після перемоги.

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