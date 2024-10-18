Українські ДРГ увійшли Бєлгородщині: що відомо

ЗСУ спробували прорватися у Білгородську область РФ у той час, як росіяни штурмують їхній плацдарм на Курщині.

Українські диверсійно-розвідувальні групи увійшли до лісової зони на захід від Журавлівки Бєлгородської області РФ, проте не змогли там закріпитися.

Про це у черговому своєму звіті повідомив Американський Інститут вивчення війни ISW з посиланням на російського військового блогера.

Американські дослідники війни звертають увагу на те, що спробу вторгнення було зроблено безпосередньо через міжнародний кордон на північ від Харкова та на північний захід від російського виступу на півночі Харківської області.

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Нова спроба зайти на ворожу території була зроблена на тлі інтенсивних російських контратак на плацдарм ЗСУ в Курській області. В ISW кажуть, що російські війська просунулися тут на західному боці українського виступу, посилаючись на геолокаційні кадри, опубліковані 17 жовтня. Вони показують, що росіяни просунулися на південь від Зеленого Путі (на південний схід від Коренево). Позатим російські сили продовжували бої на південний схід від Кореневого біля Любимівки, Малої Локні та Новоіванівки, а також на південь від Суджі біля Плехового.

Водночас ЗСУ контратакували на південний схід від Кореневого в напрямку Толстого Лугу, Любимівки, Зеленого Путі та Нижнього Клину, а також на південний схід від Суджі біля Руської Конопельки.

Російський військовий блогер заявив також, що російські війська продовжували штурм Глушковського району на захід від головного українського виступу в Курській області 16 і 17 жовтня, у тому числі поблизу Нового Путі (на південь від Глушкового).

17 жовтня речник Північного угруповання військ України полковник Вадим Мисник заявив, що російські війська продовжують завдавати інтенсивних ударів планерними бомбами по українських позиціях у Курській області - за останні дні вони скинули тут 34 КАБи.

Нагадаємо, росіяни стратили українських військових на Курщині.

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