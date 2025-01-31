Українські дрони атакували один з найбільших російських НПЗ: деталі від Генштабу

Внаслідок ударів зафіксовано вибухи.
В ніч проти 31 січня українські безпілотники атакували один з найбільших російських НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області.
Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
"Цей НПЗ за проєктною потужністю входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ", — наголошують у командуванні.
Внаслідок ударів зафіксовано спалахи та вибухи в районі цього заводу. Наразі результати вогневого ураження уточнюються.
У Генштабі наголошують: бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме.
Нагадаємо, вночі стало відомо, що дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді. Про вибухи повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах.
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