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Українські дрони атакували один з найбільших російських НПЗ: деталі від Генштабу

Українські дрони атакували один з найбільших російських НПЗ: деталі від Генштабу

Вибух. / Фото: Associated Press

Внаслідок ударів зафіксовано вибухи.

В ніч проти 31 січня українські безпілотники атакували один з найбільших російських НПЗ "ЛУКОЙЛ-Волгограднафтопереробка" у Волгоградській області. 

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ. 

"Цей НПЗ за проєктною потужністю входить до десятки найбільших нафтопереробних заводів Росії та задіяний у забезпеченні окупаційної армії РФ", — наголошують у командуванні. 

Внаслідок ударів зафіксовано спалахи та вибухи в районі цього заводу. Наразі результати вогневого ураження уточнюються.

У Генштабі наголошують: бойова робота по стратегічній інфраструктурі, що безпосередньо впливає на спроможності збройних сил РФ продовжувати бойові дії проти України, триватиме.

Нагадаємо, вночі стало відомо, що дрони атакували нафтопереробний завод у Волгограді. Про вибухи повідомляли місцеві жителі у соціальних мережах.

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