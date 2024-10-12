Українські дрони атакували РФ: над аеропортом у Казані закрили небо

Аеропорт тимчасово не приймає і не відправляє рейси.
Вранці суботи, 12 жовтня, в аеропорту Казані запровадили режим "Ковер" через загрозу безпілотників.
Про це інформують російські ЗМІ із посиланням на "Росавіацію".
Аеропорт тимчасово не приймає і не відправляє рейси.
"Тимчасові обмеження введено в аеропорту Казані для забезпечення безпеки польотів цивільних повітряних суден з 08:40 мск (московським часом – ред.)", - йдеться у повідомленні.
Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко прокоментував це та інтригуюче написав: "Дещо долетіло до Казані".
План "Ковер" - сигнал, який подає ППО у виняткових випадках, зокрема у разі загрози атаки безпілотників. У разі оголошення сигналу забороняються польоти у радіусі 200 кілометрів від контрольної точки аеродрому.
Нагадаємо, у Мережі з’явились супутникові кадри наслідків успішної атаки Сил оборони по базі зберігання "Шахедів" під Єйськом у Краснодарському краї 9 жовтня.
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