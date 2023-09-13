Українські дрони атакували "виборчу дільницю" на Запоріжжі – відео

Після ранкових "прильотів" дільниця окупантів так і не запрацювала.

У тимчасово окупованому селі Благовіщенка Запорізької області українські дрони-камікадзе атакували "виборчу дільницю", де зберігалися вже заповнені "бюлетені" з псевдовиборів РФ.

Про це Hromadske повідомили джерела в СБУ, надавши відео.

"Окупанти звозили "бюлетені" до цього місця протягом 10 днів під час віддаленого "голосування" з усіх населених пунктів Благовіщенської громади (Благовіщенка, Іванівка, Новодніпровка)", - йдеться у повідомленні.

Однак, після трьох ранкових "прильотів виборча дільниця" так і не запрацювала, а заповнені "бюлетені" були пошкоджені.

"Інформація про вибухи на цій "дільниці" змусила неабияк понервувати "членів" інших виборчих дільниць у цьому районі", - резюмував один із співрозмовників в СБУ.

Нагадаємо, в Енергодарі партизани та ГУР привітали окупантів зі святом – "подарунки" доставили дрони (відео).

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