Українські дрони потужно вдарили по аеродрому РФ, де були склади з КАБами і стояли винищувачі Су

Уночі проти 3 жовтня українські безпілотники атакували російський військовий аеродром "Борисоглєбськ" у Воронезькій області.

Про це повідомило "Суспільне" з посиланням на джерела в СБУ.

На цьому летовищі були розташовані склади з КАБами. З нього ворог активно бомбить керованими авіабомбами українські території.

На аеродромі також є стоянки винищувачів СУ-35 і СУ-34, а також місця зберігання пального. Супутниковий моніторинг зафіксував чотири осередки пожеж.

Зауважимо, що мешканці Борисоглєбська та навколишніх населених пунктів скаржилися на велику кількість дронів та повідомляли про потужні вибухи на аеродромі та пожежу, яка виникла там. Своєю чергою, Міноборони РФ інформувало, мовляв, їм вдалося знищити 113 дронів у чотирьох областях: над Білгородською, Воронезькою, Курською і Брянською.

Вночі Росію сколихнули потужні вибухи

Нагадаємо, вночі Росію атакували безпілотники. Аеропорти Казані та Нижньокамська зупинили роботу, запровадили режим "Ковер".

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