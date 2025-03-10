Українські дрони вкотре завдали удару по російських НПЗ: у Генштабі розкрили деталі

Сили оборони України продовжують операції, спрямовані на послаблення воєнно-економічного потенціалу РФ та примушення її до припинення агресії.

Сили безпілотних систем Збройних Сил України, у взаємодії з іншими підрозділами Сил оборони, атакували низку стратегічних об’єктів Росії, що мають критичне значення для забезпечення її військових угруповань.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Зокрема, в ніч на 9 березня було завдано удару по нафтопереробному заводу в Рязанській області РФ. Підприємство виробляло близько 840 тисяч тонн високоякісного авіаційного пального марки ТС-1, яке використовувала російська бойова авіація для атак на територію України. В районі об’єкта зафіксовано вибухи.

Наступної ночі, 10 березня, ударів завдано по Новокуйбишевському нафтопереробному заводу в Самарській області. Це підприємство постачало пальне через систему продуктопроводів та залізничні маршрути для російських військ на північному напрямку.

Інформація про наслідки атак уточнюється.

Раніше безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України у ніч проти 10 березня атакували Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії.