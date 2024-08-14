Українські дрони влаштували наймасштабнішу атаку по чотирьох аеродромах Росії – джерела ТСН

В СБУ заявиил про "веселу" нічку на летовищах "Вороніж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглібськ".

Далекобійні дрони СБУ та Сил оборони здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. До операції були залучені Повітряні сили, Сили спецоперацій, сили Центру безпілотних систем ЗСУ, ГУР та інших родів військ.

Про це повідомили джерела ТСН.

"Весела" нічка сьогодні була на летовищах "Вороніж", "Курськ", "Саваслейка" та "Борисоглібськ". Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах", – повідомляють джерела.

Російські військкори в соцмережах вже скиглять, що удар був результативним, і що ППО не змогла захистити ці об’єкти. Місцеві пабліки писали про 10 вибухів тільки на "Саваслейці", звідки регулярно злітають МіГи, які тероризують всю Україну повітряними тривогами.

"Чекаємо на супутникові фото із знищеними російськими винищувачами та складами. СБУ продовжує методично послаблювати авіаційну складову російської воєнної машини. Саме літаки поки що дають ворогу перевагу в повітрі, але ми будемо й надалі підрізати крила цим "пташкам", – повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Дрон влетів у стоянку літаків на аеродромі "Саваслейка"

Нагадаємо, в ніч проти 14 серпня росіяни заявляли про вибухи у Борисоглібську Воронезької області, де розташований військовий аеродром із винищувачами.

Також повідомилося про масовану дронову атаку на Вороніж, де розміщений аеродром "Балтимор".

А ще росіяни заявили про атаку на аеродром "Саваслейка" в Нижегородській області та зняли все на відео.

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