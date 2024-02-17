Українські дрони влаштували пекло окупантам: з'явилося відео, як бійці 14-го окремого полку БпАК нищать ворога

Російські загарбники потрапили у фільм жахів через українські безпілотники.

У Мережі з'явилося ефектне відео, як воїни 14-го окремого полку БпАК разом з бійцями 46-ї окремої аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ нищать ворога.

Відео оприлюднив СтратКом ЗСУ у Telegram.

"В українській посадці ніхто не почує крик окупанта. Дрони не записують звук. Горрор за участі росіян від 14-го окремого полку БпАК", – йдеться у дописі під відео.

Горрор за участі росіян від 14-го окремого полку БпАК

Нагадаємо, бійці "Азова" ліквідували російського комбата у лісах під Кремінною.

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